Fiumicino, uccisa in bici sulla via dell'Aeroporto: morta una 56enne, traffico paralizzato

Incidente mortale nel pomeriggio su via dell'Aeroporto, la strada statale 296 che collega Fiumicino con Ostia: una donna di 56 anni, in sella a una bicicletta, ha perso la vita in uno scontro con una Fiat 500 Lounge, per dinamiche ancora in via di accertamento. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Falzarego, al chilometro 4. Sul posto la polizia locale di Fiumicino e le forze dell'ordine, personale di Anas e 118. Traffico paralizzato e pesanti le ripercussioni su tutta la viabilità della zona con via dell'Aeroporto chiusa in entrambi le direzioni di marcia. Lunghe code di veicoli e disagi anche, di riflesso, nel traffico cittadino di Fiumicino fino alla via Portuense. Il traffico è stato deviato su via della Scafa.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Taia, la bambina investita a Crotone dopo la fuga dall'Ucraina:... BELLUNO Samantha D'Incà morta a 30 anni, da 14 mesi era in stato... IL DRAMMA Stati Uniti, bambina di 11 anni muore schiacciata da uno scuolabus...

Sull'incidente mortale in via dell'Aeroporto, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, in una nota, fa sapere che a perdere la vita è stata «una donna che stava attraversando la strada tenendo per mano la sua bicicletta». «A quanto pare, la donna sarebbe stata investita da un'auto che si era fermata ma che è stata, a sua volta, tamponata da un altro veicolo», aggiunge. «Voglio esprimere le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia della donna vittima di questo terribile incidente su cui la Procura di Civitavecchia sta già indagando per chiarirne la dinamica. Sul posto la Polizia locale di Fiumicino e il personale sanitario».

Via dell'Aeroporto è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia e le auto deviate su via della Scafa. Per chi arriva dall'aeroporto, l'uscita di Fiumicino Sud, mentre per chi arriva da Ostia l'uscita immediatamente dopo il ponte della Scafa. «Rivolgo un appello agli automobilisti che arrivano o devono dirigersi verso l'aeroporto a preferire il Grande Raccordo Anulare e ad evitare di dirigersi verso via della Scafa e via dell'aeroporto fino a quando non sarà ristabilita la normale viabilità», ha scritto Montino.