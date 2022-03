Taia, la bambina investita a Crotone dopo la fuga dall'Ucraina: morta forse per una vendetta

È scampata alla guerra in Ucraina, è morta investita a Crotone forse per un affare di gelosia, forse anche per una distrazione, un gioco finito male, tra rivali locali. Su un ciglio della strada, pare di vederla saltellare Taia, 5 anni e i suoi riccioli biondi. D.F. G.P., il 18enne che domenica scorsa era alla guida di un vecchio Fiat Doblò con a fianco il padre è stato arrestato. Dopo la custodia cautelare emessa già nell’immediato per via...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati