Claudia Balasso, nota designer, non ce l'ha fatta: morta a 39 anni, lascia tre figli piccoli

Claudia Balasso ha lottato a lungo contro la malattia, che pensava di aver sconfitto, ma alla fine si è arresa a soli 39 anni. Era una designer molto creativa e aveva 3 figli che lascia al compagno Alberto e ai genitori affranti molto conosciuti a Santorso, in provincia di Vicenza.

L’ultimo saluto a Claudia domani venerdì 11, alle 15 in centro storico a Schio. A breve distanza dal Duomo di San Pietro Apostolo: rito religioso all’aperto per garantire un afflusso maggiore di persone. Ad ospitare la cerimonia sarà infatti il vasto parco di Palazzo Boschetti, con ingresso da via Fusinato.

Dopo l'incidente chiama l'ex compagno: «Sto bene», ma poi crolla a terra. Sara muore 24 ore dopo

Ruba 23 barattoli di Nutella e li nasconde nel passeggino della figlia: mamma scoperta e denunciata

Ultimo aggiornamento: 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA