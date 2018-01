Clochard trovato morto per il freddo: non aveva trovato posto in dormitorio

Lunedì 22 Gennaio 2018, 13:55

Un senzatetto è stato trovato morto, questa mattina a Torino, nel parco della Pellerina. L'uomo, un extracomunitario sulla trentina, sprovvisto di documenti, è stato trovato in uno stabile abbandonato all'interno del parco. A trovarlo gli agenti delle volanti. Dai primi accertamenti sembra che il decesso sia stato causato da assideramento. Il clochard aveva trovato rifugio in un capanno in disuso. A dare l'allarme alla polizia, che sta cercando di dare un'identità alla vittima, è stato un altro senzatetto.Potrebbe non aver trovato posto nel dormitorio del parco della Pellerina, a Torino, e aver cercato riparo nello stabile abbandonato in cui è morto, il clochard trovato questa mattina senza vita. L'uomo, senza documenti, dovrebbe avere una trentina d'anni ed essere di nazionalità africana. Al momento, gli investigatori non hanno ancora trovato testimoni che lo conoscessero. A quanto si apprende, il senzatetto sarebbe morto per il freddo: il corpo non sembra essere stato trascinato o spostato nel luogo del ritrovamento e non ci sono segni di lesioni o percosse.