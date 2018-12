Concerto natalizio dei tre tenori de Il Volo per i militari italiani in missione in Libano

Lunedì 17 Dicembre 2018, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 17-12-2018 10:39

Tre giovani cantanti portano la loro musica tra i militari in missione. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, componenti de Il Volo, che ha vinto il festival di Sanremo nel 2015, sono sbarcati in Libano tra i soldati del contingente italiano composto per la maggior parte da bersaglieri della brigata Garibaldi. “Siamo venuti qui in Libano per far trascorrere un Natale speciale ai nostri soldati impegnati nella missione di pace con il contingente UNIFIL” hanno annunciato sulla loro pagina Facebook i tre tenori pubblicando anche una loro foto con giubbotto mimetico indosso tra i militari con il basco blu.Il Volo in questi giorni sta registrando tra Tiro e Shama, dove ha sede il contingente italiano, “Voci di Natale”, un concerto natalizio che andrà in onda la sera di Natale, alle 22.45, su Raiuno. Per i tre cantanti è stata l’occasione per vivere accanto ai soldati italiani constatando in prima persona il loro impegno quotidiano ed i sacrifici che affrontano ogni giorno nello stare lontani da casa soprattutto durante questo periodo di festa. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno seguito le attività del contingente italiano e hanno raccontato in un documento esclusivo le particolarità di una missione che vede le nostre Forze Armate impegnate in Libano da 40 anni. Nel corso del concerto dedicato ai caschi blu italiani anche un messaggio di auguri del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, collegata dalla base italiana in Afghanistan. Durante il concerto Il Volo eseguirà un repertorio natalizio ma non mancheranno anche le loro canzoni più famose come il successo sanremese “Grande amore”. In questi giorni di permanenza in Libano hanno avuto modo di cantare, durante le prove in vista del concerto, assieme ai bersaglieri campani della Garibaldi i quali hanno immortalato l’esperienza in foto e video che hanno inoltrato alle loro famiglie a casa.