LEGGI ANCHE

Chiusi gli stabilimenti italiani di, per l'emergenza coronavirus , a. «Stiamo aspettando che l'azienda ci chiami per una riunione via Skype - afferma, segretario Fim-Cisl Toscana Nord - Come organizzazioni sindacali abbiamo iniziato una trattativa con l'azienda per riorganizzare le lavorazioni a rischio e sanificare tutto lo stabilimento e adesso aspettiamo di essere chiamati in videoconferenza per sapere come intende muoversi l'azienda». Le sigle confederaligiovedì scorso avevano proclamato uno sciopero di una settimana, fino al 21 marzo, per il solo stabilimento di Pistoia. Sciopero che ora, proprio per la chiusura decisa dall'azienda, viene sospeso.La chiusura dei siti industriali di, secondo quanto riferito dai sindacati, ci sarà fino a nuova comunicazione. Lo sciopero dei lavoratori dello stabilimento di Pistoia era scattato dopo che i sindacati avevano segnalato all'azienda che il rispetto della distanza di sicurezza non era garantito in alcune aree dello stabilimento, in particolare nei reparti carpenteria, allestimento e collaudo. Ieri pomeriggio l'azienda ha comunicato a tutti i suoi dipendenti, la sua decisione «di seguire le istruzioni delle autorità, implementando al massimo le conseguenti azioni di prevenzione, al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i lavoratori» e di voler perciò «aderire al protocollo siglato tra governo, parti sociali e Confindustria sabato 14 marzo». «Pertanto - ha spiegato l'azienda ai lavoratori - nonostante tutte le iniziative di prevenzione già messe in atto, abbiamo deciso la chiusura». Continuano invece a lavorare da remoto i dipendenti per i quali è stato attivato lo