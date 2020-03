Coronavirus: Mattarella nomina commendatore Gennaro Arma, comandante della Diamond Princess

In considerazione del suo esemplare comportamento, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in data di ieri, ha conferito motu proprio l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana al Comandante della Diamond Princess Gennaro Arma. Lo comunica il Quirinale in una nota.

«Non sapevo nulla, grazie di cuore al presidente Mattarella». È la prima reazione di Mariana, la moglie del comandante Gennaro Arma, alla notizia del conferimento dell'onorificenza di commendatore al marito, comandante della Diamond Princess. «Apprendo ora questa notizia - dice Mariana, raggiunta telefonicamente dall'Ansa - più tardi sentirò via Skype Gennaro, come ogni sera, e ne gioiremo insieme». Il comandante (definito eroe dalla compagnia di navigazione) si trova in quarantena in Giappone.

Ultimo aggiornamento: 17:08

