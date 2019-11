Corruzione Anas, 9 arresti: c'è anche un imprenditore napoletano

Nove persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Catania con l'accusa di corruzione perpetrata nell'esecuzione di lavori di rifacimento delle strade affidati all'Anas Spa (Area Compartimentale di Catania), nella sostituzione di barriere incidentate e nella manutenzione del verde lungo le stesse arterie. I provvedimenti di oggi riguardano la terza misura restrittiva adottata dall'Autorità Giudiziaria, nell'ambito dell'Operazione 'Buche d'Oro', condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania che aveva già portato all'emissione di 9 misure cautelari e al controllo di appalti per milioni di euro.

Il provvedimento di oggi è la terza misura adottata dal Gip etneo, nell'ambito dell'operazione «Buche d'Oro» che ha già portato all'emissione di 9 misure restrittive, al controllo di appalti per 4 milioni di euro e all'individuazione di profitti criminali per 500 mila euro. I nuovi fatti corruttivi riguardano persone già raggiunti da precedenti misure cautelari (per l' Anas Riccardo Carmelo Contino, Giuseppe Panzica e Giuseppe Romano già ai domiciliari, destinatari oggi di analoga misura; per le imprese corruttrici, vi è Pietro Matteo Iacuzzo, rappresentante legale della «Isap srl» di Termini Imerese, già ai domiciliari e, da oggi, ristretto in carcere), si registra il coinvolgimento di ulteriori responsabili di corruzioni perpetrate nell'ultimo biennio: Giorgio Gugliotta, 45 anni, dipendente Anas, capo nucleo del Centro di manutenzione diretto dal geometra Contino; Amedeo Perna, 50 anni, dipendente della Ifir tecnologie stradali srl, con sede a Milano; Santo Orazio Torrisi, 62 anni, rappresentante legale della Sicilverde srl, con sede ad Aci S. Antonio (CT); Giuseppe Ciriacono, 51 anni, padre del rappresentante legale della Ital costruzioni group srl, con sede a Caltagirone (CT); Vincenzo Baiamonte, 63 anni, già dipendente della Safe roads srl, con sede a Misilmeri (PA). Baiamonte risulta, dal 2019, dipendente della Truscelli Salvatore srl, con sede a Caltanissetta. Truscelli, lo scorso 18 ottobre, era stato sottoposto ai domiciliari perché sorpreso dai finanzieri a consegnare, tra l'altro, negli uffici dell' Anas, una tangente di diecimila euro in contanti.

Figura anche un imprenditore napoletano (ed è Amedeo Perna, di 50 anni, della Irfis Tecnologie stradali srl, con sede a Milano, e che si occupa di costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali) tra i destinatari delle misure cautelari emesse dal gip di Catania. All'imprenditore, difeso dall'avvocato Rosario Pagliuca, viene contestato il reato di corruzione. La misura cautelare del carcere gli è stata notificata all'alba dalla Guardia di Finanza di Caserta. L'imprenditore è stato condotto nel carcere napoletano di Poggioreale.

Nella circostanza, i funzionari Anas corrotti favorivano la registrazione in contabilità della sostituzione di barriere mai avvenuta. Questo, secondo quanto ricostruito dagli stessi pubblici ufficiali, alcuni dei quali stanno collaborando, poteva avvenire in quanto vi sarebbero state barriere di sicurezza in buone condizioni che non andavano sostituite. Il risparmio di costi a vantaggio dell'azienda aggiudicatrice era di circa 90.000 euro che avrebbero fruttato ai 3 funzionari una 'tangentè di 30.000 euro. L'accordo però, per difficoltà dell'impresa coinvolta, non si concretizzava nella sua interezza, ma con il solo pagamento di 5.000 euro. A 'garanzia' della Ifir sarebbe intervenuto altro imprenditore per 'assicurarè ai funzionari Anas l'integrale versamento della 'mazzettà. Quest'intervento permetteva all'impresa corruttrice di portare fino al termine il suo progetto illecito pur non essendo poi in grado di assolvere all'impegno di pagare l'intera tangente pattuita di 30 mila euro.

