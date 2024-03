I dati del ministero della Salute: Basilicata e Molise «Covid free»

Basilicata e Molise sono "Covid free".

Lo si rileva dal bollettino settimanale sul Covid del ministero della Salute.

In particolare, la Basilicata non registra nuovi casi dal 7 marzo, ma non è possibile conoscere delle persone in isolamento perchè la Regione ha reso noto che «il dato relativo al numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” non è reale ed è in corso di revisione».

In Molise, invece, oltre a nessun caso, c'è una sola persona positiva in isolamento.

Oltre che in Basilicata e Molise, anche nella provincia autonoma di Bolzano e Valle d'Aosta non ci sono ricoverati in ospedale con sintomi.

Nell'ultima settimana censita dal ministero (21-27 marzo) in Italia i nuovi casi sono stati 603 (-23% rispetto alla rilevazione precedente della settimana tra il 14 e 20 marzo), con 20 morti (-23,1%), e 120.436 tamponi (-5,5%) e un indice di positività dell0 0,5% (0,6% quello precedente).

In Campania i nuovi casi sono stati 55 (erano 54, +1,9%) con nessun morto (come nella settimana precedente) e 17.271 tamponi (-5,8%) e un indice di positività pari allo 0,3% (inalterato).

In Campania 74 persone sono attualmente ricoverate con sintomi in degenza ordinaria e tre in intensiva.