Green Pass, come avere il certificato: il test del «Mattino» su sito e app. Serve l'sms o la mail del Ministero

Green Pass, per capire come funziona Il Mattino è andato subito al sito del governo dedicato e ha verificato che non è possibile ancora ottenere il certificato perché all’utente deve prima pervenire un codice via sms o email da parte del Ministero della Salute utile ad avere la Certificazione verde COVID-19 o Green Pass. Un documento da tenere da ora in poi sempre con sé, come avveniva per le autocertificazioni durante i mesi appena...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati