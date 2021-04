Covid, ok solo ai miniconcerti: anche il 2021 sarà senza eventi

L’artista è un sognatore. Ma i sogni finiscono all’alba. E l’alba è arrivata con lo stillicidio di megaeventi estivi che scompaiono dal cartellone 2021 per ricomparire in quello 2022: come a dire che il fronte del palco non riapre il 26 aprile, come qualcuno vuol far credere, ma nemmeno nella prossima estate. Gli ultimi a cancellare in ordine di tempo sono stati Claudio Baglioni, che comunque ha già riprogrammato i suoi concerti alle Terme di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati