Crollo ponte Morandi, rientro degli sfollati: adesso c'è il via libera

GENOVA, 18 OTT - Slitta il rientro degli sfollati di ponte Morandi nelle proprie abitazioni. «Speravamo non piovesse, ma ahimè c'è vento, per cui il via alle operazioni è stato sospeso. Siamo in stand by», spiega il presidente del comitato sfollati, Franco Ravera, al termine di un briefing con i vigili del fuoco all'ingresso della zona rossa. «Speriamo sia questione di poco - aggiunge - siamo sospesi...».



Inizieranno alle 9, con mezz'ora di ritardo, i rientri degli sfollati di ponte Morandi. La commissione tecnica, riunitasi sopra il viadotto, ha dato il via libera alle operazioni. «È stato uno stop precauzionale - spiega il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova, Sergio Gambino -. Il vento non influisce sui sensori, il ponte non si sta muovendo. In giornata saranno effettuati tutti gli accessi previsti».(ANSA)

A 17 anni prova l'eroina gialla e crolla al suolo mentre cammina: terrore in strada

Giovedì 18 Ottobre 2018, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENOVA, 18 OTT -