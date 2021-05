Denise Pipitone, giallo alla svolta? I legali: «Stiamo lavorando su nuove intercettazioni»

Denise Pipitone, spuntano nuovi indizi. L'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio - intervenendo a Italia Sì, condotto da Marco Liorni su Rai1 - ha spiegato che sono emerse nuove intercettazioni che potrebbero rivelarsi utili nella risoluzione del caso della bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004: «Stiamo lavorando su nuove intercettazioni che riteniamo estremamente importanti, mai entrate nel precedente dibattimento».

La nomade - «Quello che stanno facendo i nostri consulenti è un lavoro complementare a quello che la Procura sta svolgendo nella segretezza dell'inchiesta», ha aggiunto. Rispetto alle indagini già svolte, «le piste sono state battute tutte fin dall'inizio, ma ci sono tanti punti ancora opachi, come la bambina avvistata a Milano il 18 ottobre 2004», la piccola che la nomade chiamava Danàs. Sono «davvero milioni gli italiani che stanno cercando di identificare e trovare almeno la nomade - ha sottolineato Frazzitta -. Ringrazio tutti anche a nome di Piera Maggio».

La risposta - L'avvocato ha poi commentato quanto dichiarato da Anna Corona a Quarto Grado, su Rete4: «Processo mediatico nei suoi confronti? Non mi risulta che sia in corso un processo. I giornalisti possono svolgere liberamente il loro lavoro approfondendo un caso irrisolto e sollecitando la Procura a riaprire le indagini». Prima della fine dell'intervista, il legale di Piera Maggio ha sottolineato che gli accertamenti svolti a casa di Anna Corona nei giorni scorsi «non avrebbero dovuto avere un'eco mediatica, per rispetto nei confronti della famiglia di Denise Pipitone ma anche per la delicatezza delle indagini».

Venendo infine alla scelta di Tony Di Piazza, imprenditore italo-americano, che ha offerto la somma di 50.000 euro a chiunque darà informazioni utili alla risoluzione del caso, Frazzitta ha ricordato: «Di Piazza si è già interessato di altri casi in America, dove si è mobilitato anche per salvare un ragazzo dalla sedia elettrica. Dobbiamo riportare Denise a casa» ha concluso.