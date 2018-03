Mercoledì 7 Marzo 2018, 21:35 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bambino di 10 anni furioso perchè non vuole andare a scuola. I carabinieri di Siracusa sono dovuti intervenire in un appartamento dopo che un vicino aveva segnalato una accesa discussione in famiglia. Giunti sul posto hanno accertato che la violenta lite era stata provocata dal rifiuto del piccolo di andare a scuola. Gli stessi genitori hanno chiesto l'aiuto dei militari poiché il figlio, nonostante la tenera età, si era scagliato con violenza contro di loro strappando tutti i libri di scuola. I carabinieri, dopo vari tentativi sono riusciti a riportare alla calma il piccolo che in un primo momento si era mostrato aggressivo anche nei loro confronti, e a tranquillizzare i genitori.