​Ex muratore 60enne dopo due infarti arriva a 8 mila metri in Pakistan senza ossigeno

Martedì 30 Luglio 2019, 21:44 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 22:15

Una storia straordinaria. Un ex muratore di 60 anni, ora in pensione, con la montagna nel DNA, Valerio Annovazzi , ha conquistato il suo quarto Ottomila in Pakistan . Dopo una lunga e dura vita di lavoro anche in Valtellina, il 60enne ha scalato un«altra impegnativa vetta in, pur avendo alle spalle due infarti. »Non sono un alpinista - dice Annovazzi di Primaluna, in provincia di Lecco - mica sono un appartenente ai Ragni o al gruppo Gamma. La mia è una semplice passione per le scalate impegnative, effettuate senza ossigeno«.Due anni fa, dopo il terzo traguardo in alta quota, dalla cima aveva promesso alla moglie che quella sarebbe stata l'ultima volta. Non ha mantenuto la promessa e ci ha riprovato, con successo, nonostante i problemi seri avuti con la salute. »Ma è come per un calciatore - esclama -. Quando si rompe una gamba, mica smette di giocare perché ha avuto un infortunio...«.