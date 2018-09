Famiglia sterminata nel sonno, sorelle fermate: sospettata Blerta, la figlia maggiore

La polizia macedone ha fermato due persone in merito al triplice omicidio della famiglia macedone di etnia albanese, che da anni risiedeva a Sacile (Pordenone), avvenuto lo scorso 27 agosto a Debar (Macedonia). Si tratterebbe, secondo quanto risulta all'ANSA, di due persone originarie di Debar e Gostivar, che sarebbero coinvolte nella vicenda. Le due persone sarebbero state identificate grazie all'esame del Dna effettuato su campioni prelevati nei giorni scorsi. La fonte ha specificato che una giovane sarebbe direttamente coinvolta nel massacro.



Secondo il quotidiano oggi in edicola la strage sarebbe maturata in ambito familiare. Si inquadra in questa direzione la notizia che una delle due persone sospettate dalle autorità inquirenti macedoni sarebbe - scrive il giornale - una delle figlie di Amid e Nazmije Pocesta, che sarebbe stata già sentita dal Procuratore di Gostivar.

Lunedì 3 Settembre 2018, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2018 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA