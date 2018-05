Domenica 27 Maggio 2018, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 16:53

«Federico pedinava mia sorella, ogni volta che si allontanava da lui la seguiva e la raggiungeva ovunque: nel luogo di lavoro, alla stazione di Prato dove passava per tornare a casa, o direttamente sotto casa, in piena notte. Tutto questo accadeva quasi ogni giorno». È questa la denuncia di Elena Amato, la sorella di Elisa Amato, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato, il calciatore Federico Zini, che dopo l'omicidio si è tolto la vita.«A Elisa avevamo chiesto più volte di denunciarlo per stalking, ma lei voleva bene a quel ragazzo e non l'ha mai fatto per non fargli passare guai o per farlo soffrire» - ha spiegato Elena a SkyTg24 - «Voglio solo dire che c'erano tutte le avvisaglie, mia sorella ne era consapevole, anche se forse non abbastanza. Anche i miei genitori ne erano consapevoli, lei aveva chiesto espressamente a loro di aiutarlo in questa situazione per fargli accettare il fatto che questo amore non poteva andare avanti».