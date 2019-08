Giovedì 15 Agosto 2019, 10:55

Ferragosto al lavoro in Italia e all’estero per 13.000 militari delle Forze Armate. Circa 7.250 militari sono impegnati in Italia nell’operazione Strade Sicure e nell’operazione Mare Sicuro. Circa 5.750 militari di Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri si trovano invece all’estero nell’ambito di missioni sotto egida ONU, UE e NATO o in operazioni di assistenza alle Forze Armate locali per la stabilizzazione delle aree di crisi. In particolare l’impegno dei soldati dell’Esercito ha consentito l'arresto di oltre 16.000 persone di cui 260 dall'inizio dell'anno, il controllo e l’identificazione di quasi 3.500.000, circa 120.000 solo quest'anno ed il sequestro di quasi 2,4 tonnellate di sostanze stupefacenti. Peraltro, già dallo scorso anno, è stata riconfigurata la modalità di svolgimento dei servizi di vigilanza da statici a maggiormente dinamici, valorizzando le peculiarità del personale e assicurando risultati ancor più evidenti nella deterrenza, prevenzione e controllo delle città. Particolarmente attivi nel periodo estivo sono gli assetti dell’aviazione che, in concorso alla Protezione Civile, sono impegnati nella campagna antincendio boschiva e gli assetti Counter-UAV per la difesa anti-drone durante grandi eventi.