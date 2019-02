Venerdì 8 Febbraio 2019, 20:16

Sono in corso i lavori di monitoraggio delle pareti interne del Duomo di Firenze per verificarne lo stato di conservazione. Per la prima volta operai e restauratori dell'Opera di Santa Maria del Fiore, dopo essersi specializzati nell'ultimo anno in edilizia acrobatica, stanno controllando il tamburo della Cupola del Brunelleschi a un'altezza di 60 metri come dei veri e propri «alpinistì». Allo stesso momento altro personale dell'Opera è impegnato nel lavoro di monitoraggio con l'ausilio di una gru dal braccio di 56 metri.L'intervento a parte del programma di monitoraggio che l'Opera di Santa Maria del Fiore esegue una volta all'anno sulle pareti interne della Cattedrale e due volte, all'inizio e alla fine dell'inverno, sulle superfici marmoree esterne dei suoi monumenti (Cattedrale, Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto e Battistero).