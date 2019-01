Martedì 15 Gennaio 2019, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2019 17:44

Incidente sul lavoro stamattina a Fiumicino. Un addetto ai lavori è morto dopo essere caduto da un'altezza di 30 metri mentre verniciava un palo della luce in via dei Collettori. Sul posto i poliziotti del commissariato di Fiumicino che indagano sulla vicenda. Tra le ipotesi che abbia ceduto una parte della scala mentre la vittima effettuava una manutenzione della verniciatura sul palo della luce.La vittima è un uomo di 47 anni originario di Napoli. Quando si è verificato l'incidente stava effettuando dei lavori di verniciatura sul palo della luce per conto di una ditta subappaltatrice della provincia di Napoli. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda.Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha espresso cordoglio per la morte dell'operaio di 47 anni caduto mentre verniciava un palo della luce in via dei Collettori a Maccarese. «Esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici dell'operaio morto questa mattina in via dei Collettori, a causa di un tragico incidente sul lavoro - afferma Montino - Nessuno dovrebbe mai morire perché sta facendo il suo lavoro. In attesa dei risultati delle indagini della polizia, mando un forte abbraccio a nome di tutta l'Amministrazione».