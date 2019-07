Florijana Ismaili, calciatrice svizzera dispersa nel lago di Como: cosa è successo dopo il tuffo

Martedì 2 Luglio 2019, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il passare delle ore, le speranze di ritrovareviva sono ormai svanite. Come se non bastasse, però, il corpo non si trova. Dellasvizzera,dal pomeriggio di sabato scorso nelle acque del, non c'è ancora traccia nonostante i sommozzatori siano impegnati nelleormai da diverse ore., 24 anni, si trovava in vacanza con alcune amiche ed aveva deciso di tuffarsi da un'imbarcazione a 200 metri dalla riva di Musso sul, ma non era più riemersa e poco dopo era stato lanciato l'allarme. Le ricerche proseguono quasi senza sosta e nelle scorse ore anche una squadra proveniente da Milano è intervenuta attivamente. Da ieri, sulle acque delè comparsa una barca dotata di apparecchiature robotizzate, dette Rov, in grado di scandagliare i fondali fino in profondità.Dopo essere stati avvertiti della scomparsa, anche i genitori disono giunti sul posto. In attesa di trovare il corpo, sono già state avanzate delle ipotesi per spiegare quella che quasi certamente, a meno di improbabili miracoli, è una tragedia., 24 anni, sapeva nuotare senza difficoltà, come hanno riferito le amiche, ed è possibile che a stroncarla possa essere stato lo choc termico tra il calore dell'aria e la temperatura delle acque del lago. Quando, nata in Svizzera ma di origini albanesei, si era tuffata, il termometro segnava oltre 33°C.Per ritrovare il corpo di Florjiana occorrerà scandagliare gran parte del fiume. Secondo i soccorritori, le correnti potrebbero averlo spostato molto e forse è questo il motivo per cui le ricerche finora non hanno dato esito positivo. In zona, però, nelle prossime ore sono previste delle precipitazioni che potrebbero rallentare ulteriormente il lavoro degli uomini chiamati a recuperare la salma della 24enne. Nata a Walperswil, nel canton Berna,è diventata presto simbolo ed elemento chiave dello Young Boys, fino a essere considerata una grande promessa del calcio femminile elvetico.