Gabriela Salgau, trovata morta a letto ex miss Lady Sanremo: uccisa da un malore

L'hanno trovata riversa a letto priva di vita. Morta nella notte a Portogruaro Gabriela Salgau, 50 anni, già miss Lady Sanremo 2022.

A lanciare l'allarme al 118 sono stati i familiari che nella notte si sono preoccupati perché la donna non rispondeva. Entrati nella camera da letto i soccorritori hanno trovato Gabriela priva di vita. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Portogruaro per gli accertamenti di rito.

Per il personale sanitario non ci sarebbero dubbi: la cinquantenne è deceduta a causa di un infarto.

La salma è stata trasferita in obitorio a Portogruaro.

Chi era Gabriela

Gabriela Salgao, originaria della Romania, da anni viveva a Portogruaro dove aveva trovato lavoro e l'amore. Aveva anche manifestato in piazza a Portogruaro contro la violenza sulle donne tanto da partecipare alla campagna per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Con la fascia di miss Ragazza cinema ok, nel 2021 si era fatta fotografare proprio in piazza a Portogruaro sulla panchina rossa, vero simbolo contro la violenza femminile.