Choc a Gallarate, sacrestano aggredito perché nero in pieno giorno

Lunedì 19 Agosto 2019, 10:42

Aggredito perché nero in pieno giorno: è successo al sacrestano della Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate, nel Varesotto. Un aggressione che ha causato a Deodatus Nduwimana, italiano originario del Burundi da quasi 20 anni sacrestano della basilica, una lussazione. Lo riportano alcuni media locali.Nduwimana ha spiegato che finora c'erano state da parte della stessa persona solo insulti e minacce a parole. «È successo in pieno giorno - ha riferito a Varesenews il sacrestano annunciando che presenterà denuncia -, stavo andando ad aprire la basilica, lui era lì come sempre e mi ha spinto dopo avermi insultato. Ho paura per la mia vita. Questa persona è sempre in piazza, è un nullafacente e mi ha preso di mira».L'aggressore ha precedenti e in passato avrebbe anche sfasciato il pronto soccorso.