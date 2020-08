Gioele, il video che fa infuriare il padre: «Lo cercavano così mio figlio?»

«Questo video me l'hanno mandato. Non so cosa pensare...lo stavano cercando così a mio figlio?». È la denuncia su Facebook di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele, il bimbo ritrovato senza vita nei boschi di Caronia (Messina). Nel video si vede un operatore tv che segue e riprende un militare che fa le ricerche del piccolo nelle campagne di Caronia.



Il filmato postato su Fb sembra mostrare un cameraman che sta riprendendo il cammino di un militare per realizzare, probabilmente, un video di copertura per servizi di un telegiornale o di una trasmissione televisiva.

Già ieri, giorno in cui Daniele Mondello ha riconosciuto gli indumenti indossati dal figlio Gioele e in particolare delle scarpine azzurre che aveva comprato insieme alla moglie Viviana Parisi, il padre aveva commentato uscendo dalla Questura di Messina e prima di recarsi nella caserma Calipari: «Queste ricerche sono state un fallimento».

Ultimo aggiornamento: 23:12

