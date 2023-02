Incidente A14, auto contro camion in galleria: morti padre e due figli di 8 e 13 anni. Grave il terzo figlio adolescente

Tragedia sull'Autostrada A14: morti in un incidente nella galleria a Grottammare un adulto (presumibilmente il padre) e due bambini di 13 e 8 anni mentre l'altro bambino di 12 anni è stato ricoverato a Torrette ed è intubato. Le vittime, secondo i primi riscontri, sarebbero di origine tedesca ma residenti a Montesilvano. L'incidente è avvenuto sulla careggiata in direzione Ancona nella Galleria di Grottammare, tra San Benedetto e Pedaso.

Incidente A14, la dinamica

Si sarebbe trattato di un frontale tra un'auto ed un camion nella galleria Castello percorribile in due sensi. L'altra carreggiata era, infatti, chiusa per lavori. In un incidente nello stesso punto, il 15 gennaio, era morto Simone Cotichini di Ascoli.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Verso Bari si segnalano incolonnamenti di 2 km tra Pedaso e Grottammare. Chi è in viaggio verso Bologna deve uscire a San Benedetto dove c'è 1 km di coda e può rientrare a Pedaso, dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.