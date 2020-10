Col trattore nel suo terreno, il mezzo si ribalta e muore dissanguato

Un imprenditore agricolo di 64 anni, Giancarlo Buoso, è morto stamane restando schiacciato sotto il trattore che stava conducendo, a Polesella ( Rovigo). Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto su un terreno di proprietà della vittima, nelle campagne della frazione di Bresaparola. L'uomo è morto per dissanguamento, avendo riportato la rottura dell'arteria femorale.



A trovare il cadavere nei campi è stata la moglie, che non aveva avuto più notizie del coniuge. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i tecnici dello Spisal e carabinieri della stazione di Polesella. Ultimo aggiornamento: 21:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA