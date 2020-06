Mantova, tre incidenti sull'autostrada A22: due morti e un ferito grave, traffico paralizzato

tre

gravi, due dei quali mortali, sono avvenuti sulla A22 Brennero-Modena nel tratto Mantova Nord-Pegognaga. Lo fa sapere in una nota Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza della , due dei quali mortali, sono avvenuti sullanel tratto Mantova Nord-Pegognaga. Lo fa sapere in una nota Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia

Tre incidenti

Il primo sinistro è avvenuto alle 10 meno un quarto in direzione Nord, causando la morte di una persona. Il secondo, alle 10.39, sempre in direzione Nord, ha avuto un'altra vittima. Poco più tardi, alle 11.10 circa, in direzione Sud, c'è stato un tamponamento di mezzi pesanti, in cui una persona è rimasta ferita. Sul luogo degli incidenti sono intervenuti la Polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118, con elicottero e automedica.



Al momento sulla A22, in direzione Modena, Autostrade per l'Italia segnala 4 chilometri di code tra Nogarole Rocca e Mantova Nord e 2 chilometri di code tra Mantova Nord e Mantova Sud.

Ultimo aggiornamento: 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA