Rubati iPhone ultimo modello per un milione di euro: assalto al deposito con furgoni blindati, bande chiodate e cavalli di Frisia

Un migliaio di cellulari iPhone degli ultimi modelli è stato rubato nella notte da una banda di professionisti degli assalti ai depositi: il bottino è di almeno un milione di euro.

Chiodi sulle strade, furgoni di traverso e mezzi usati come ariete sono lo scenario del colpo da film messo a segno nel Milanese, oggi prima dell'alba, da una ben organizzata banda di ladri che per raggiugere l'obiettivo, centinaia di Iphone nuovi e ultimo modello, non ha esitato a bloccare le strade e sfondare il cancello carraio di una grande azienda di logistica, fuggendo poi con un bottino milionario.

Secondo le prime informazioni, giunte anche grazie a una guardia giurata che sarebbe stata messa in fuga, l'operazione, quasi da commando, è stata organizzata con un gruppo di una decina di persone, con molti mezzi, la maggior parte dei quali rubati e poi abbandonati.

È accaduto intorno alle 4.30 in via delle Industrie a Settala ( Milano), dove si trova la Ingram Micro srl, filiale italiana di una multinazionale che dagli anni '90 si occupa di servizi digitali e logistica, e che in particolare stocca e distribuisce prodotti ad alta tecnologia di tutti i più noti marchi.

I banditi, prima di entrare in azione, hanno bloccato le strade circostanti con nove automezzi, spargendo anche chiodi lungo l'asfalto per bloccare eventuali arrivi delle forze dell'ordine. Un'azione che ricorda da vicino un altro assalto in un magazzino di logistica avvenuto il 25 giugno scorso a Cambiago, sempre in provincia di Milano, sventato però da un vigilantes che aveva sparato verso i banditi mettendoli in fuga. Le indagini sono in carico agli investigatori della Compagnia di San Donato Milanese ( Milano) che stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona e facendo rilievi e ricerche sui mezzi usati e poi abbandonati, che ora sono sotto sequestro.