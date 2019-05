CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Maggio 2019, 08:08 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 08:13

Le assenze, le polemiche. Un anniversario, il numero 27, della strage di Capaci - e «L'Italia s'inchina nel ricordo delle vittime della mafia», dice il presidente Mattarella - che cade a poche ore dal voto europeo e il governo - da Conte a Salvini e agli altri - arriva a Palermo per la cerimonia nell'aula bunker e viene accusato, dalla parte pasdaran dell'anti-mafia di speculare sulla morte di Falcone, della moglie Francesca e degli uomini della scorta. Non solo Claudio Fava («Hanno ridotto questo momento importante a una sorta di festa di Santa Rosalia»), ma anche il sindaco Leoluca Orlando va all'attacco e decide di non esserci: «Preferisco stare con i ragazzi, a ricordare le vittime della mafia, piuttosto che partecipare a questa cerimonia con Salvini». Il quale risponde a tono: «La sinistra di Fava e di Orlando che crea divisioni nella lotta alla mafia non colpisce me, fa un torto a Falcone».