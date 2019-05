CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 22 Maggio 2019, 07:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un iPhone Xs nuovo di zecca in vendita soltanto a un euro». Troppo bello per essere vero e, infatti, si tratta di una delle più ingegnose truffe mai promosse online. L'offerta viene prima pubblicizzata attraverso i social per poi rimandare attraverso un link ad un sito civetta che ricalca perfettamente la grafica di alcuni dei quotidiani italiani più prestigiosi e che in un articolo spiega come sia possibile usufruire della fantastica promozione. Tutto è studiato nei minimi dettagli per convincere anche i più esperti. L'articolo online, tanto più se compare su testate conosciute, induce a fidarsi ciecamente su quanto viene scritto. In tanti ci sono cascati se, come abbiamo avuto modo di verificare, queste pagine sono online da mesi e, ancora ieri, era possibile trovare gli annunci su Facebook. Se dopo tanto tempo questi specchietti per allodole sono lì vuol dire che il modello di truffa è stato studiato talmente bene da funzionare ancora.