La truffa corre online con le cryptovalute: 50mila italiani raggirati, svaniti 2 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 21 Gennaio 2019, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2019 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In teoria i social network si sono dati regole ferree per non pubblicare annunci illusori di guadagni facili facendo trading in borsa, con l'oro o con il bitcoin. La legge poi prevede che la Consob, la commissione che vigila sui mercati finanziari, possa bloccare i banner e i post che rilanciano siti di operatori non autorizzati. Per non parlare dell'Antitrust, che deve intervenire contro ogni forma di pubblicità ingannevole. In pratica circa 50mila italiani ogni anno - ma è una stima presunta perché non tutti denunciano il torto subito - vengono truffati investendo i loro soldi attraverso fantomatiche finanziarie, per poi perdere tutto. E seppure provano a rivolgersi alla magistratura, questa ha le mani legate perché tali società e i loro server sono ospitati in paradisi fiscali (le isole Marshall, le Cayman, Virgin Island...) dove ogni rogatoria viene respinta come lo spam nella casella mail. Sempre in pratica, si prova a contrastare il fenomeno ex post, cioè quando il raggiro è compiuto e il nostro denaro si è perso nei meandri del web.Per cadere nella rete basta poco: cliccare per caso su un banner pubblicitario o su un post di un social e - una volta attirati dalla possibilità di fare soldi facili - fornire il proprio indirizzo mail o il cellulare (sarete tempestati di telefonate fino a quando non vi avranno spillato i vostri euro) oppure aprire un conto per iniziare a operare usando la propria carta di credito. La lista delle truffe, poi, è smisurata: acquisto di bitcoin con rendimenti esponenziali, possibilità di comprare oro a un terzo del prezzo di listino, giocare con le monete dei Paesi in via di sviluppo o con i titoli tecnologici di colossi high tech.