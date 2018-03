Martedì 20 Marzo 2018, 15:10 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 19:57

LECCE - Una storia che dice molto sui ragazzi e di quanto a volte li conosciamo poco. A Lecce infatti una scolaresca in gita ha trovato un portafogli con dentro 800 euro. Una brlla sommetta per dei minorenni per di più lontani da casa. Ma invece di intascarli e magari spenderli per divertirsi hanno.pensato bene di restituirli. La classe ha contattato l'ufficio oggetto smarriti del Comune riportando il portafogli che ora potrà essere restituito al proprietario distratto.