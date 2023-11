Leone a Ladispoli, è caccia: scappato dal circo, l'animale avvistato in città. Il sindaco: «Non uscite di casa»

È caccia al leone a Ladispoli. L'animale è scappato dal circo attendato in Viale Mediterraneo. L'animale si aggira tra le vie della città, ripreso dai cittadini impauriti. Il sindaco ha subito avvisato la popolazione, anche tramite i social: "L’animale è stato subito rintracciato all’interno del corso d’acqua adiacente - si legge su facebook -. Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto".

I divieti

Nel messaggio, il primo cittadino invita a prestare la massima attenzione.

La polemica

Alessandro Grando ha subito cercato di spegnere le polemiche. "Per quelli che cominceranno a chiedere: perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città". Indica poi che nel 2017 il comune ha "perso il ricorso al TAR" e ha dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. "Finché non cambieranno le norme - conclude - non potremo fare diversamente. Vi darò altre informazioni non appena mi verranno comunicate".

L'intervento

L'episodio è successo intorno alle 15.40. Sul posto poliziotti, finanzieri e carabinieri della stazione Ladispoli, Civitavecchia e forestali che sono riusciti a individuare l'animale, visibilmente spaventato, intorno alle 16, in un canneto vicino al circo. Un elicottero sta sorvolando l'area mentre è arrivato anche il personale della polizia provinciale e lo stesso direttore del circo con una gabbia.

I commenti

«Fate attenzione, è scappato un leone dal circo». Il panico per l'animale fuggito dal circo in viale Mediterraneo, a Ladispoli, corre sui social tra sarcasmo e auguri di libertà per il 'fuggitivò. «Io abito proprio di fronte e lo stanno cercando ma non si trova» scrive spaventata Giorgia, tra l'incredulità dei più e la rassicurazione di Giuseppe, che dice: «È vero perché stavamo andando per lo spettacolo delle 17,e non si farà». «Poveri animali. Spero non lo trovino più e che possano finire questi squallidi spettacoli», commenta Ester. «Trovata la soluzione per il sovrannumero dei cinghiali» rilancia Alvaro.