Locorotondo, al luna park con il green pass falso. Il sindaco li denuncia

Green pass fasullo per entrare al luna park allestito per la festa di San Rocco, a Locorotondo. «Poco fa mi è stato consegnato del materiale fotografico e videografico, altresì pubblicato sui canali social, in cui le immagini ritraggono un gruppo di persone che avrebbe fatto accesso con falsa certificazione all’area giostre durante i festeggiamenti in onore di San Rocco» scrive sul suo profilo Facebook il sindaco Antonio Bufano.

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Green pass: dal 1 settembre anche per aerei, treni e personale... I CONTROLLI Controlli di Polizia e Carabinieri a Taranto e Martina Franca: a...



Il primo cittadino ha quindi sporto denuncia, informando i vigili urbani e i carabinieri e consegnando loro tutto il materiale raccolto sull'episodio. «Sarà dunque compito delle Forze dell’Ordine - prosegue Bufano - accertare le dovute responsabilità, qualora il fatto si confermasse corrispondente al vero, identificando tutti i soggetti responsabili. A chi crede di poter violare la legge, nonostante norme chiare e precise atte a tutelare la salute pubblica, è necessario rispondere con fermezza, perché da sindaco di questa città non accetterò che si infanghi il sacrificio di chi lavora con onestà, rispettando le regole e soprattutto comportandosi da persone civili e capaci di vivere in una comunità».