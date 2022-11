Il Natale comincia a farsi sentire nelle capitali europee. A Londra ci sono già le decorazioni tra le strade, ma il maltempo non gli è amico. Due gigantesche palline di Natale hanno causato il caos mentre rotolavano lungo una strada principale nel centro di Londra la notte di Halloween.

Londra, due enormi palle di Natale invadono il centro della città

Un video che cattura il bizzarro momento è stato pubblicato su TikTok da The Shade Borough, che ha intitolato il post: «Sembra che queste decorazioni di #Natale non abbiano resistito ai forti venti nel centro di Londra ieri sera! "Due palline giganti sono state avvistate mentre volavano attraverso Tottenham Court Road». Nella clip di 46 secondi si vedono automobilisti, ciclisti e pedoni che si arrampicavano per evitare di essere colpiti dalle due enormi palle d'argento che sbandavano lungo la strada, colpendo lampioni ed edifici prima di arrestare la loro discesa e bloccare la strada.

Il video

Ovviamente il video ha fatto il giro del web e gli utenti si sono lasciati andare a divertenti commenti: «Ora spiegalo alla tua compagnia di assicurazioni». Un altro ha commentato: «Hanno sentito Mariah Carey chiamare e si sono riuniti».

La scena insolita è avvenuta dopo che il Met Office ha emesso un avviso di allerta meteorologica per la costa meridionale dell'Inghilterra, con la tempesta Claudio che si è fatta strada nel Regno Unito dalla Francia.

Il maltempo dovrebbe continuare a turbare Londra, con il Met Office che prevede «ulteriori forti acquazzoni per tutta la sera e rimarrà il forte vento».