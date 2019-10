Traini, confermata in appello la condanna a 12 anni

Confermata ad Ancona la

a 12 anni di carcere inflitta in primo grado a

, il 30enne autore del raid razzista a colpi di pistola in cui ferì sei

a

il 3 febbraio 2018, dopo la morte di

. Sono state riconosciute, anche nel processo di secondo grado, le accuse di strage aggravata dall'odio razziale, danneggiamento e porto abusivo d'arma. Dopo la sentenza della Corte d'assise d'appello, Traini ha detto che si aspettava questo esito. Pamela, ragazza romana di 18 anni, è stata uccisa e smembrata a Macerata il 30 gennaio dello scorso anno. Per la sua morte, il pusher nigeriano Innocent Oseghale è stato condannato all'ergastolo in primo grado.

Mi aspettavo la condanna per strage - ha detto Traini mentre veniva portato via dalla polizia penitenziaria per tornare in carcere ad Ancona -, ora mi aspetto anche la verità totale per Pamela. Oseghale non può aver fatto tutto da solo». Il riferimento di Traini è ai presunti complici dello spacciatore-omicida, altri due nigeriani inizialmente arrestati e poi rimessi in libertà, per i quali la Procura di Macerata ha chiesto l'archiviazione delle accuse. Per rifondere i danni procurati alle vittime dei suoi spari, Traini ha scritto in carcere un libro sulla strage, e vorrebbe farlo pubblicare se troverà una casa editrice. L'uccisione di Pamela, che aveva incontrato Oseghale dopo essersi allontanata da un comunità di recupero, fece da 'detonatorè alla rappresaglia razzista di Traini, diretta contro persone innocenti.

La mattina del 3 febbraio, Traini impugnò una Glock e sparò per strada dal finestrino della sua Alfa 147 nera contro i migranti che vedeva per strada, e anche contro alcuni esercizi commerciali e contro la sede del Pd. Poi si fece catturare dai carabinieri davanti al Monumento ai Caduti a Macerata, facendo il saluto romano, e gridando «l'Italia agli italiani» con il tricolore al collo. La Corte, presieduta da Giovanni Treré, ha confermato anche il diritto delle 13 parti civili al risarcimento da quantificare in sede civile con provvisionali esecutive, dai mille ai 10 mila euro: tra loro i sei feriti, altri 'sfioratì dalle pallottole, il Comune di Macerata, il Pd maceratese e due locali danneggiati. In aula il procuratore generale Sergio Sottani ha chiesto la conferma del verdetto di primo grado e ha dato parere negativo alla richiesta dei domiciliari con braccialetto elettronico per Traini. Il difensore, Giancarlo Giulianelli, ha contestato l'accusa di strage e i motivi razziali, e chiesto le attenuanti generiche. Senza successo. Ricorrerà in Cassazione. Le motivazioni verranno depositate entro 90 giorni.

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 18:44 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 19:59

