Mafia Connection, così i nemici di Riina erano tornati in Sicilia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 18 Luglio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarant'anni di esilio oltreoceano, la fuga dalla Sicilia all'America. Poi, il ritorno a Palermo e a Passo di Rigano, con borse piene di denaro accumulato in decenni di traffici e investimenti illegali. I vecchi padrini di Cosa nostra, gli scappati dalla guerra di mafia degli anni Ottanta, si erano ripresi il loro quartier generale anche grazie all'appoggio di chi, obbedendo a Totò Riina, li aveva costretti a fuggire. «A noialtri il polso non ce lo deve toccare nessuno, neanche se viene il Papa dall'America. Non ci passo più...» diceva intercettato Tommaso Inzerillo, cugino del boss Totuccio, ucciso dal padrino corleonese.