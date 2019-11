Maltempo, dispersa una donna in Piemonte, acqua alta a Venezia

Il maltempo continua a flagellare l'Italia: allerta rossa in Piemonte, Calabria e Liguria. Un'auto con a bordo tre persone è finita nel fiume Bormida, in provincia di Alessandria: i vigili del fuoco hanno già recuperato due dei tre occupanti, che sono stati trasferiti in ospedale, mentre una terza persona risulta dispersa. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 186 in prossimità del comune di Sezzadio. La persona dispersa è una donna di 52 anni che è rimasta intrappolata nell'auto, mentre gli altri due occupanti, un uomo di 62 anni e una donna di 31, sono riusciti a liberarsi. L'auto è stata trascinata via dalla piena.

A Torino piove senza tregua: il Po e la Dora fanno paura

Allerta rossa per maltempo in Piemonte: gli interventi dei Vigili del Fuoco nel cuneese

È stata prolungata fino alla mezzanotte di oggi l'allerta rossa, in Piemonte, su Astigiano, Alessandrino e Valli di Lanzo e Orco (Torino). Allerta arancione nelle restanti zone della regione. Lo ha deciso l'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, per «rischio idrogeologico e idraulico».

Torna la paura a Venezia dove una nuova marea eccezionale oggi 24 novembre è stata confermata dal Centro maree del Comune di Venezia. Erano attesi 135 centimetri, quota in cui viene allagato il 50% del centro storico lagunare, a partire da piazza San Marco, ma è stato di 129 centimetri il picco dell'acqua alta alle 9. Le previsioni di una marea massima di 140 centimetri non si sono concretizzate. Il Centro maree del Comune di Venezia, informa che si deve attendere ancora un po' per sapere la marea massima che interesserà la laguna, in particolare la Punta della Salute.

Ecco le previsioni di marea a Venezia



Il maltempo nella notte a Roma

Ultimo aggiornamento: 24 Novembre, 13:16

