Maltempo, Milano allagata per il nubifragio: cosa dicono le previsioni

Martedì 22 Ottobre 2019, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Persistono i temporali, anche di forte intensità, su Liguria, Piemonte e Lombardia. Lo indica una nuova allerta meteo della Protezione civile, che segnala la possibilità di frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Lombardia; gialla sul resto della Lombardia, su gran parte di Liguria e Piemonte e sulla Valle d'Aosta."L'intensa fase di maltempo che in queste ultime 24 ore ha duramente colpito l'angolo occidentale del Nord Italia -riporta ilmeteo.it- è in lenta fase di attenuazione. Tuttavia si segnalano ancora forti piogge in atto in queste ore sulle aree del ponente ligure e su alcuni tratti della bassa Lombardia. Altri piovaschi sparsi si segnalano sui rilievi piemontesi e su alcune zone della Val d'Aosta. Nel corso delle prossime ore il quadro meteorologico comincerà a migliorare sulla Liguria, sul basso Piemonte, mentre potranno ancora insistere fino al pomeriggio, piogge sparse e qualche isolato temporale tra la Val d'Aosta, i rilievi piemontesi e quelli occidentali della Lombardia. Sul resto d'Italia, l'alta pressione in fase di ulteriore espansione, garantirà condizioni di tempo molto mite e tranquillo".