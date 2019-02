Maltempo, a Roma allerta Tevere: chiusi gli accessi alle banchine

Tevere sorvegliato speciale per il maltempo. A Roma piove ormai da più di 24 ore consecutive. E per oggi si prevede un nubifragio. Gli accessi alle banchine del Tevere sono stati chiusi. Lo rende noto il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale comunicando «l'avvenuta chiusura degli accessi alle banchine del Tevere nel tratto urbano con il superamento della prima soglia di attenzione del livello del fiume Aniene (SA1)». Il personale tiene in costante osservazione i livelli.La Protezione civile del Lazio ha infatti diramato una allerta meteo dalle prime ore di sabato mattina e per le successive 24 ore.Secondo il sito ilMeteo.it la situazione tenderà a cambiare da domenica quando è atteso un lento miglioramento delle condizioni meteorologiche al nord con piogge via via più deboli e sparse e venti freddi da nord. Temporali invece interesseranno Toscana, Umbria e Marche e più occasionalmente il Sud e la Sardegna.