Maltempo in Veneto, a Verona una tromba d'aria scoperchia il tetto di un palazzo. Il video impressionante

L'Italia nella morsa del maltempo, da Nord a Sud, nelle ultime 24 ore. Tra le zone più colpite c'è ancora la provincia di Verona, già falcidiata dal nubifragio una settimana fa. A Montecchia di Crosara, una tromba d'aria ha addirittura scoperchiato il tetto di un edificio.



Ultimo aggiornamento: 14:13

Un video, girato da alcuni residenti, mostra lacolpire la zona e scoperchiare una vasta porzione del tetto di una abitazione. Ingenti i danni in tutta la provincia di Verona, con alberi crollati e strade che si sono trasformate in torrenti. A preoccupare, in particolare, sono le condizioni dei terreni di coltivazione vinicola, dove viene prodotto il Soave Doc.