Margherita Mayer morta in gara cadendo da cavallo davanti agli occhi del marito (che stava riprendendo): aperta un'inchiesta

Margherita Mayer, amazzone di 62 anni, veterinaria di Cagliari, è morta dopo una caduta da cavallo durante la fase di riscaldamento del Sardegna Jumping Tour 2023, il concorso di salto a ostacoli in corso di svolgimento a Tanca Regia, nel comune di Abbasanta. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del marito della donna, che era presente per assistere alla competizione e stava riprendendo la gara. I carabinieri della Compagnia di Ghilarza stanno indagando su quanto accaduto ed è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo per valutare se siano state rispettate le prescrizioni e il sistema di sicurezza previsti in questa tipologia di competizioni.

Margherita Mayer, la ricostruzione dell'incidente

Secondo la ricostruzione dell'incidente, il cavallo si sarebbe imputato di fronte a un ostacolo, rifiutandosi di saltarlo e disarcionando così l'amazzone, poi travolta e schiacciata dall'animale a sua volta caduto.

Gara annullata

Il comitato organizzatore del Sardegna Jumping Tour 2023 ha annullato il concorso. In una nota ha spiegato che ha deciso di non far proseguire l'evento, «nel rispetto della memoria dell'amazzone, dei suoi familiari e di tutto il mondo dell'equitazione». Raffaele Cherchi, direttore generale di Agris, e Stefano Meloni, presidente del comitato regionale della Federazione italiana sport equestri, insieme al presidente della Fise nazionale Marco di Paola hanno espresso la loro vicinanza ai familiari della vittima. L'incidente è avvenuto ieri durante le fasi di «warm up».