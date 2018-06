Forza Nuova, striscione choc contro Balotelli in bresciano: «Sei più stupido che nero»

Salvini: «Balotelli capitano? Per farlo serve umiltà»

Italia, Balotelli: «Basta razzismo, il Paese si svegli. Io capitano? Un segnale per gli immigrati»

Mario Balotelli contro Iwobi, il senatore nero leghista. Salvini replica: «Male in campo, peggio fuori»

Lunedì 18 Giugno 2018, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 16:08

«Balotelli ta het piö enhiminit che negher»: una frase che per quasi tutta la popolazione italiana al di fuori della Lombardia, e forse anche in province diverse da quella di Brescia, può risultare assolutamente incomprensibile., infatti, ha scelto il dialetto di, quello bresciano, per attaccare duramente il calciatore di origini ghanesi, 'reo' di aver criticato le decisioni di Matteo Salvini accusando di razzismo il leader leghista e ministro dell'Interno.La traduzione di questa frase è decisamente irripetibile: «Balotelli, sei più stupido che ne*ro». L'organizzazione politica di estrema destra, poi, ha rivendicato l'affissione dello striscione, lungo una strada di scorrimento a, con questa motivazione: «Dopo aver ostentato, da bravo spaccone, la propria esuberanza e ricchezza per anni, oggi si sforza malamente di rivalutare la sua immagine cavalcando il personaggio del paladino dei migranti».