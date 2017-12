Natale e Santo Stefano, progressivo peggioramento e pioggia in arrivo: ecco le previsioni

Da NATALE l'alta pressione se ne va » #meteo su https://t.co/9Z7Sw0leS6 — IL METEO.it (@ilmeteoit) 24 dicembre 2017

Domenica 24 Dicembre 2017, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poche ore dal Natale, è previsto un cambiamento delle condizioni meteo. Pioggia in arrivo? Ecco le previsioni.Come riporta il sito ilmeteo.it, dopo un periodo di bel tempo grazie all'Anticiclone della Azzorre, proprio a Natale e Santo Stefano sarebbe previsto un peggioramento, con un lento declino dell'alta pressione.NATALELe nubi interesseranno il nord e le regioni centrali, con scarse precipitazioni. Piogge più probabili su Liguria e alta Toscana. Sul resto del territorio il tempo sarà ancora abbastanza stabile o parzialmente nuvoloso, con nebbie in pianura Padana e Toscana.SANTO STEFANOIl 26 dicembre il cielo coperto sarà al Nord e al Centro, con deboli piogge sulle regioni tirreniche, occasionali al Nordest, moderate o forti in Liguria, moderate al Nordovest. Temporali previsti sulla Sardegna occidentale e piovaschi sulla Campania. Al Sud splenderà ancora il sole. Prevista neve sulle Alpi sopra gli 800 metri, sugli Appennini dai 1300 metri.Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi saranno stazionari ovunque, mentre le minime aumenteranno di qualche grado.