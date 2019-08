Meteo, ultima domenica normale: da domani torna l'afa, ma c'è anche rischio temporali

Il giallo dello yacht abbandonato a Ponza: finisce in una secca, il capitano scappa

Domenica 18 Agosto 2019, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2019 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo week-end del controesodo estivo 2019 si chiude con un clima soleggiato in tutta l'e delle temperature leggermente più basse della media stagionale. Già da oggi,, su tutta la Penisola arriverà però l'alta pressione cell'anticiclone nord-africano, che farà aumentare notevolmente le temperature e l'afa. Ecco leper le prossime ore.Nelle prossime ore, in tutto il paese, si assisterà alla quintadella stagione estiva, con picchi oltre i 35°C al Centro-Sud (le temperature più alte sono previste sul versante adriatico dell'Abruzzo e in Toscana, Sicilia e Sardegna). Da lunedì in poi, inoltre, l'anticiclone potrebbe portare, con possibilisoprattutto nell'arco alpino. Col passare dei giorni, a metà settimana le piogge potrebbero arrivare anche al Centro-Sud a causa del ritiro dell'alta pressione. Lo riporta 3BMeteo.L'percepito sin dalla giornata di oggi si farà sentire soprattutto in Sardegna, con picchi intorno ai 35°C. Su tutta, fatta eccezione per qualche sporadica nube su Piemonte e Liguria, ci sarà un tempo soleggiato. Venti deboli in tutta Italia, eccezion fatta per i canali di Sardegna e Sicilia, con venti moderati.Le temperature continueranno ad aumentare anche domani, in tutta Italia. Se nel resto della Penisola il tempo sarà sereno e soleggiato, al Nord potrebbero formarsi delle nubi e, nel pomeriggio di domani, potrebbero arrivare anche dei temporali, specialmente nelle zone alpine.