Meteo, settimana artica: freddo e neve dalla Russia su tutta l'Italia. E arriva la neve anche in pianura

Domenica 5 febbraio con temperature in ribasso, anticipa una nuova settimana di gelo ed aria artica su tutta Italia, dove si rinnovano le condizioni di freddo intenso, con precipitazioni nevose fino a quote molto basse, anche in pianura. In particolare nella giornata di lunedì il grosso dei fenomeni si concentrerà sulla Sardegna ma una nuvolosità irregolare a tratti anche compatta interesserà anche le regioni adriatiche e parte del Nord soprattutto il basso Piemonte, avvisa 3B Meteo.

Attesa quindi qualche nevicata fino in pianura sul Piemonte, fiocchi fino a quote pianeggianti attesi anche a ridosso dell'Appennino Tosco Emiliano e lungo la dorsale appenninica fino alla Calabria. Sulle coste adriatiche fenomeni meno probabili pur se non esclusi e nevosi localmente fino in piano. In Sicilia avremo un peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata a iniziare da ovest. Per il resto tempo soleggiato sulla fascia tirrenica pur con venti forti di Grecale che sferzeranno su tutta l'Italia acuendo la sensazione di freddo. Le temperature saranno in ulteriore calo e ovunque al di sotto delle medie stagionali.

Nella giornata di martedì il maltempo interesserà ancora l'estremo Sud, soprattutto la Sicilia ma in parte anche la Calabria con piogge e nevicate fino a bassa quota. Avremo nubi e qualche nevicata fino a bassa quota, localmente in piano anche lungo l'Adriatico mentre altrove il tempo sarà soleggiato seppur ancora molto freddo e ventoso.

Da mercoledì in poi il maltempo avrà ancora buone chance di interessare l'estremo Sud d'Italia, con forti condizioni di instabilità sulle due Isole maggiori, soprattutto la Sicilia con piogge abbondanti e neve copiosa fino a quote medio basse. Nel contempo una nuvolosità irregolare potrà interessare anche il medio basso Adriatico rinnovando instabilità nevosa fino a bassa quota. Altrove il tempo si manterrebbe soleggiato e leggermente meno freddo. Le temperature salirebbero leggermente.