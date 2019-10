Meteo, weekend del 1 novembre sotto l'acqua: temporali e crollo temperature nel ponte di Ognissanti

Secondo le previsioni meteo, l'autunno entra nel vivo proprio in concomitanza col primo weekend di novembre. Una serie di perturbazioni atlantiche, con forti temporali, è pronta a colpire l'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa innanzitutto che per il giorno di Halloween il tempo andrà peggiorando dal pomeriggio al Centro, al Sud e su Piemonte e Liguria con piogge e locali temporali. La festa di Ognissanti sarà improntata con tempo piuttosto instabile al Centro-Sud mentre al Nord migliorerà temporaneamente con qualche schiarita soleggiata.

Dala prima perturbazione giungerà al Nordovest per estendersi rapidamente al Nordest, sulla, sul, sull'e sulla. Piogge abbondanti o molto abbondanti interesseranno la Liguria, l'Emilia, il Triveneto, la Toscana e il Lazio. In nottata nubifragi e forti temporali colpiranno il Lazio come a. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nel corso di domenica giungerà la seconda perturbazione, quasi attaccata alla prima, ma più forte.

Il fronte perturbato sospinto da venti freschi oceanici e alimentato da forti correnti di Libeccio e Scirocco che soffieranno fino a 80 km/h, provocherà piogge sotto forma di nubifragi su Sardegna, Toscana, Lazio, Campania, Alpi e Prealpi di Lombardia e Triveneto. Attenzione quindi alle città di Firenze, Grosseto, Pisa, Roma, Viterbo, Frosinone, Napoli per fare qualche esempio, dove le piogge potranno risultare davvero intense con possibili allagamenti.

Ultimo aggiornamento: 15:10

