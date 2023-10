Meteo, weekend all'insegna dell'instabilità. Nubi e rovesci nel Nord e nel Centro Italia, sole al Sud: le previsioni

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, nel weekend la situazione dovrebbe migliorare. Nonostante cieli grigi ed alcuni rovesci, non ci saranno infatti condizioni di maltempo significative. Vediamo ora nello specifico le previsioni di sabato 28 e domenica 29 ottobre.

Ora solare, quando e come spostare le lancette dell'orologio? Si dormirà un'ora in più, ma farà buio prima: tutte le risposte

Le previsioni

Come riporta 3BMeteo, nonostante l'ultimo weekend di ottobre sarà caratterizzato da un flusso di correnti meridionali associate a una vasta saccatura atlantica che continuerà a produrre perturbazioni in grado di attraversare tutta l'Europa, il flusso perturbato non presenterà marcate ondulazioni.

Per questo motivo, seppur in presenza di un cielo localmente grigio ed alcune piogge, non ci saranno condizioni di maltempo significative.

Sabato 28

Nella giornata di sabato, al Nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche annuvolamento irregolare sulla Liguria orientale e sul Nordest, pur con bassa probabilità di pioggia. Tra la sera e la notte, ci saranno invece alcuni piovaschi sulla Liguria orientale. Al Centro, invece, ci sarà qualche disturbo nuvoloso sull'alta Toscana e sul basso Lazio, ma senza fenomeni significativi se non qualche pioggia sull'alta Toscana in serata. Sole invece sull'Adriatico. Infine, al Sud, qualche disturbo nuvoloso caratterizzerà la bassa Campania, la Calabria tirrenica e il nord della Sicilia, dove potrebbe esserci qualche isolato piovasco. Temperature stazionarie su valori nel complesso miti, anche sopra media sulle regioni adriatiche e meridionali. Venti tesi tra ovest e sudovest. Mari molto mossi i bacini settentrionali ed occidentali, mossi gli altri.

Domenica 29

Nella giornata di domenica, al Nord il cielo sarà nuvoloso nel centro-est della Liguria, nell'ovest dell'Emilia, in Lombardia e in Triveneto, con qualche pioggia a carattere intermittente anche in forma di piovasco o temporale sulla Liguria. Maggiore variabilità altrove con aperture anche ampie. Nel corso della notte, si intensificheranno i fenomeni in Liguria. Al Centro, qualche piovasco sarà presente sull'alta Toscana, mentre nel resto della regione e nel Lazio il meteo sarà variabile, con fenomeni solo occasionali. Sole prevalente lungo l'Adriatico. Al Sud, nonostante qualche disturbo nuvoloso al mattino su Sardegna e Campania costiera, ci sarà il sole. Temperature stazionarie su valori nel complesso miti, anche sopra media sulle regioni adriatiche e meridionali. Venti che si dispongono tra sud e sudest con intensità crescente in giornata sui bacini occidentali. Mari mossi o molto mossi i bacini settentrionali ed occidentali, mossi gli altri.