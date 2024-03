Città con il clima migliore d'Italia, Napoli al 26esimo posto: Bari guida la classifica

Napoli paese del sole come vuole la cartolina oleografica, ma fino a un certo punto. Il capoluogo campano si colloca al 26esimo posto nella classifica della città italiane con il miglior clima pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. La graduatoria, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, viene utilizzata ogni anno nell'indagine sulla qualità della vita realizzata dal quotidiano economico per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di bel tempo.

Nella graduatoria su base provinciale guidata da Bari, che si aggiudica il primato con 768 punti, Napoli è al 26esimo posto con 636 punti, prima tra le province campane davanti a Salerno 39esima con 620 punti, Avellino (75esima con 544 punti), Benevento (89esima con 502 punti) e Caserta fanalino di coda al 103esima posto con 463 punti.

Venendo ai singoli parametri che determinano la classifica Napoli fa segnare più di otto ore di sole al giorno (24esima nel ranking sul soleggiamento). Sono trentotto, invece, i giorni di precipitazioni estreme all'anno (89esima). Novantuno i giorni di pioggia all'anno su 365 che valgono il 75esimo posto nella speciale graduatoria.

Va poco meglio per quanto riguarda l'umidità: sono 158 le giornate l'anno fuori dal comfort climatico, cioè con un'umidità relativa superiore al 70% o inferiore al 30% che la collocano al 65/o posto nella classifica di categoria. La brezza estiva soffia a 5,7 nodi medi giornalieri (42esima). Pochi i giorni freddi con temperature inferiori ai 3 gradi (17esimo). Questi i principali parametri che, mediati tra loro, determinano il 26/o posto globale di Napoli nella classifica del Sole 24 Ore sul miglior clima.