Violenze a bordo della nave Diciotti, scafisti incastrati dai documenti

Martedì 28 Agosto 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 11:04

Un nome su tutti è rimasto scolpito nella loro memoria e il suo volto, così come quello dei suoi gregari, è impossibile da dimenticare. «Ci trattavano come merce. Ricordo che quello che quello che organizzava i viaggi si chiama Abusalem.I suoi uomini erano armati, in Libia ci impedivano di allontanarci dalla prigione e violentavano le donne», hanno detto i migranti sbarcati dalla nave Diciotti che, con le loro testimonianze, hanno permesso alla Dda di Palermo di fermare quattro presunti scafisti. Le donne hanno ripetuto di essere state violentate. A confermarlo, i referti medici dell'ospedale di Catania. Mentre i ragazzini scesi dalla nave hanno ripercorso le torture subite in Libia - «litigavano tra loro per spartirsi i gruppetti di profughi. Uno ha sparato un colpo in aria e il proiettile mi è entrato nella spalla destra. Non ho mai potuto operarmi e ora non riesco a chiudere le dita della mano». Le loro parole, per gli inquirenti, confermano la versione dei 13 migranti fatti sbarcare dalla motovedetta della Guardia costiera subito dopo l'intervento di soccorso e ricoverati negli ospedali di Lampedusa e di Porto Empedocle.